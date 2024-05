Cassie LeePeyton Royce | Nel 2022 rifiutai - ma ora direi si ad una apparizione alla Royal Rumble

(Di domenica 19 maggio 2024) L’ex WWE Peyton(ora nota con il nome diLee) chiuse la sua esperienza in WWE nel 2021, quando lei e la sua tag team partner Billie Kay furono licenziate. Probabilmente il punto più alto della loro carriera a Stamford è rappresentato dvittoria dei titoli di coppia femminili a WrestleMania 35 nel 2019. Nelfu contattata per una, ma rifiutò. Ora ha cambiato idea.Lee apre al ritorno Durante una recente intervista con “Ring The Belle”, l’ex WWE Peytonha apertopossibilità di un ritorno in WWE. Ove dovesse essere contattata nuovamente per una...

