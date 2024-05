VIDEO Domeniche di maggio – Cerreto Sannita - gli studenti dell’IIS Faicchio-Castelvenere guidano i visitatori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Al via, questa mattina, il terzo appuntamento delle “di– Chiese Aperte a”, iniziativa promossa dalla Curia in collaborazione con l’IIS, l’IS Carafa-Giustiniani e con l’Istituto Luigi Sodo. Per turisti, escursionisti e curiosi, guidati daglidell’Indirizzo Turistico, si sono aperte le porte delle chiese inserite nel primo dei due itinerari individuati a. Oltre alla Cattedrale e alla Chiesa di San Martino, è stato possibile visitare le Chiese di Sant’Antonio e di San Gennaro. Il ricco patrimonio in esse custodito, databile tra il XVII e XVIII ...