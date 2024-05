Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 19 maggio 2024) 3 GOL CONTRO IL TORINO DOPO 65 ANNI La compagine rossonera si trova a fare i conti con la settima sconfitta subita in questo campionato, che a livello di classifica non va ad intaccare il cam- mino dei ragazzi di Stefano Pioli. Dal punto di vista delle statistiche, però, per il club meneghino non ar