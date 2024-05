LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | in 17 davant - c’è Pellizzari Si sale verso il Foscagno

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL15.23 Conci, Scaroni,, Narvaez, Ries, Geschke, Steinhauser, Ghebreigzabhier, Lopez, Quintana, Sanchez, Alaphilippe, Vansevenant, Piganzoli, Valter, Storer e Covili sono in fuga con 4’14” sul gruppo maglia rosa. 15.22 Fortunato sta per rientrare approfittando di un rallentamento nel gruppo maglia rosa. 15.21 Adesso siil traguardo volante di La Motte. Poi, dopo una brevissima discesa, ci sarà l’Interdi Isolaccia-Valdidentro. A seguire sarà Passo del: 15 km al 6,4% di pendenza media e massima del 15%. Infine il Mottolino: 4,7 km al 7,7% di pendenza media e punta del 19%. 15.19 Se la fuga dovesse arrivare, i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro d’Italia 2024 14.23 Tutti gli uomini, divisi per nazione, che quest’ oggi sono riusciti ad andare all’attacco. 1 Italy Bais, Bais, Fabbro, Trentin, Piganzoli, Pellizzari , Marcellusi, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro d’Italia 2024 14.41 E’ rimasto solo Matteo Fabbro a Piganzoli, poi il capitano della Polti-Kometa dovrà fare tutto da solo. Cambi regolari intanto per la coppia di testa, che mantiene ...

C'era una volta Salvia, in Lucania - ...che prima della tumulazione le spoglie fossero portate in giro ... In una "sala immersiva" si proiettano fotogrammi d'epoca e frammenti ... "Una situazione del genere è inaccettabile per l'Italia ...

F1 LIVE GP Imola: segui la gara in diretta - ... giro dopo giro, del GP d'Emilia Romagna: 14:55 In ricordo di ...30 Benvenuti in Emilia Romagna Finalmente il Circus arriva in Italia, ...