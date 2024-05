Iran - incidente in elicottero per il presidente Raisi | cosa è successo

Iran , caduto l'elicottero presidenziale di Raisi. I soccorritori stanno cercando di raggiungere il velivolo coinvolto in "un incidente " mentre viaggiava con un entourage tra cui il presidente Ebrahim Raisi, ha riferito la televisione di Stato. Non ...

Una tragedia davvero atroce, quella che aveva colpito la comunità di Chirignago il 24 luglio 2022: Lorenzo Piran, un giovane di soli 23 anni, aveva perso la vita in un incidente stradale in via Miranese. Il tribunale di Venezia ha emesso proprio in ...