VIDEO – Zhang-Inter ai titoli di coda! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) Mentre l’si prepara a festeggiare il ventesimo scudetto con l’ultima a San Siro contro la Lazio, il presidente Stevencon alcune tempistiche abbastanza discutibili, pubblica un comunicato per “chiarire” la situazione societaria. Nell’ultimopubblicato sulla Web TV di.it, il nostro Emanuele Rossi ha fatto il punto della situazione.DI– Cosa lascia Stevenall’? È stato un sabato particolarmente movimentato in casa, soprattutto dopo il comunicato del presidente riguardo il futuro societario del club. C’è un chiaro tentativo di tirare i remi in barca per Stevenche cerca di ...