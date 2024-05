The Balconettes - recensione | Noémie Merlant e un film sudat - chiacchierone e splendidamente femminista

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladi The: il cinema spregiudicato didiventa una brillante e colorata insurrezione femminile. Presentato a Cannes 77. Che grande giocattolo narrativo che è Thedi. Espressivo e inaspettato, oscillante, divertito e divertente nella sua stravaganza e nelle sue svolte, affrontando un femminismo che non è solo didascalia (era ora!). Bensì è coscienza, consapevolezza, profondità, sfumatura. E sì, è anche vendetta, comunque correlata alla mascolinità calcolatrice. È cinema che si rifà ad un altro cinema ancora, ma che ha una sua identità chiara e strutturata, focale nelle scelte narrative ed estetiche (come dimostra il piano sequenza iniziale, sospeso tra due palazzine dirimpettaie che si rimpalleranno le ...

Cannes 2024, tutto sul Festival del cinema. Date, film in concorso e ospiti - ... Twilight of the warrior walled in " Soi Cheang I, the Executioner " Seung Wan Ryoo The surfer " Lorcan Finnegan Les femmes au balcon (The Balconettes) " Noémie Merlant Quinzaine des Réalisateurs La ...

Cannes 2024, da Parthenope a Furiosa: i film più attesi sulla Croisette - The Balconettes di Noémie Merlant Nella sezione Midnight Screening ci sono sempre titoli interessanti. Un esempio The Balconettes , commedia horror firmata dal talento di Noémie Merlant . La trama ...