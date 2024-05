LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2024 in DIRETTA | Gajser vince gara- - secondo Prado e terzo Febvre

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243, Tim SLO HON 35:12.805 18 1:53.464 6 1:56.517 1:57.031 1:56.715 0:16.650 0:26.077 0:38.768 0:35.022 Finish 2 1, Jorge ESP GAS 35:19.273 18 0:06.468 0:06.468 1:54.189 5 1:59.559 1:55.503 1:55.713 0:16.788 0:26.159 0:38.967 0:37.645 Finish 3 3, Romain FRA KAW 35:31.869 18 0:19.064 0:12.596 1:53.822 6 2:02.502 2:02.840 1:58.001 0:17.276 0:27.966 0:40.040 0:37.220 Finish 4 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 35:35.757 18 0:22.952 0:03.888 1:54.123 6 1:58.055 1:56.368 1:58.546 0:16.398 0:27.213 0:39.117 0:35.327 Finish 5 41 Jonass, Pauls LAT HON 35:37.001 18 0:24.196 0:01.244 1:54.743 4 1:56.170 1:57.302 1:56.742 0:16.597 0:26.835 0:38.153 0:34.585 Finish 6 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:37.464 18 0:24.659 0:00.463 ...

-13 Herlings aggancia la coppia Febvre e Vlaanderen. -12 Febvre si porta a soli 8 decimi da Vlaanderen. -11 Prado alza il ritmo, Gajser si allontana a 2.8 secondi. -10 Herlings quinti posto per lui, quarto

18.03 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE . 18.02 Prado vince senza soffrire mai, Gajser compie troppi errori in questo GP perdendo di fatto la tabella rossa a favore dello spagnolo.

4- Gajser mantiene un secondo e sei di distacco da Febvre . 3- Clamoroso Jonass risponde a Herlings per la settima posizione. 2- Herlings in rimonta supera Guadagnini per la settima piazza. 2- Perde

