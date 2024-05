Kiev - attacchi con droni a una raffineria in Russia

(Di domenica 19 maggio 2024) La notte scorsaucraini hanno attaccato l'aeroporto militare di Kushchevsk e ladi petrolio di Slavyansk nella regione russa di Krasnodar. Lo hanno riferito fonti delle forze dia Ukrinform. E' stato il secondo attacco conall'aeroporto militare di Kushchevsk (da dove partono decine di aerei per bombardare l'Ucraina) e alladi Slavyansk nelle ultime tre settimane. L'impianto petrolifero ha interrotto l'attività per valutare i danni, è stato spiegato. A partire da gennaio gli ucraini hanno intensificato glialle raffinerie russe, centri nevralgici dell'economia del Paese invasore.

