Casa - quanto deve guadagnare una persona single per potersela permettere

(Di domenica 19 maggio 2024) Acquistare un’abitazione nelle principali città italiane può rappresentare un sogno irraggiungibile per molti. Secondo un’analisi di Immobiliare.it Insights, un reddito netto di 3.500 euro mensili consente di comprare un trilocale a Roma, ma solo un bilocale a Milano. Nella città lombarda, infatti, per un trilocale occorre un reddito superiore ai 5.500 euro al mese, una cifra fuori portata per la maggior parte degli acquirenti. Inoltre, vivere da soli, secondo l’analisi della Coldiretti, comporta un costo della vita quasi raddoppiato (+86%) rispetto a quello pro capite di una famiglia tipo di tre persone, una situazione aggravata ulteriormente dall’inflazione. Questo studio, basato sui dati Istat del 2022, mette in evidenza le difficoltà economiche anche nel comprare. Le differenze di accessibilità tra Roma e Milano L’indagine di Immobiliare.it Insights ha ...

Comprare Casa non è mai stato semplice, ma coi prezzi attuali ancora di più. Eppure ci sono buone possibilità, se si sa come e dove cercare, di accedere a un mutuo trentennale con prezzi non troppo proibitivi I prezzi delle case sono aumentati

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'attuale periodo non è il più difficile per acquistare una casa in Italia. Nel 2007, per esempio, i prezzi delle abitazioni erano al loro massimo storico

quanto costa comprare un appartamento in Italia Fra le città più care c'è sempre Milano: oggi servono oltre 5.300 euro al metro quadrato.

Le province più economiche in cui comprare casa sono - stando ai dati nazionali raccolti da diversi istituti di ricerca - quelle di Arezzo e di Pistoia. Qui il prezzo medio degli immobili è di