VIDE0-FOTO Montevergine capitale di fede e spiritualità

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Folla delle grandi occasioni alla cerimonia di Chiusura dell’Anno Giubilare Verginiano indetto in occasione del IX Centenario della Fondazione di, iniziato lo scorso 28 maggio 2023. E’ stato il Cardinale Arrigo Miglio, inviato speciale di Sua santità Papa? Francesco, l’ospite d’onore della giornata conclusiva delle inizitive durante un anno intero, alla quale hanno partecipato riferimenti del mondo ecclesiale e Istituzioni civili e militari. Presso la scala santa e benedizione Della Lapide Commemorativa e, dopo la Santa Messa, è stata posta la Rosa d’oro. “Vorrei far sentire oggi la presenza spirituale di Papa Francesco- ha detto il Cardinale- Avvertire oggi la presenza di Papa Francesco significa anche pregare per la fine di ogni forma di violenza, incoraggiando l’impegno da parte di tutti ad essere costruttori di pace. ...