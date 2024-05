Inter - Pavard | Festa Scudetto incredibil - ora obiettivo Europei

Milano – Fuori in piazza centinaia di tifosi, in un ideale prolungamento della festa scudetto , dentro la squadra e lo staff. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, l’ Inter ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la più alta ...

Inter-Lazio chiude alle 18 la serie di partite in casa. È quella – stabilita da tempo – per la festa scudetto , con la consegna della coppa, ma quanto annunciato ieri da Zhang fa spostare inevitabilmente l’attenzione fuori dal campo. L’ULTIMO ...

L'Inter vivrà la festa per il suo 20° Scudetto in maniera surreale , visto che nelle prossime ore la società nerazzurro potrebbe passare da Suning a Oaktree .Continua a leggere

Inter, Pavard e la festa scudetto: “I miei genitori hanno pianto” - Inter, Pavard e la festa scudetto: “I miei genitori hanno pianto” - Una stagione memorabile quella dell'Inter che, con la vittoria dello scudetto, ha messo sul proprio petto la seconda stella. Un campionato dominato in lungo e ...

Pavard: “Inter club mitico. L’ho scelto per due motivi” - Pavard: “Inter club mitico. L’ho scelto per due motivi” - Benjamin Pavard ha ancora negli occhi i festeggiamenti per la vittoria del 20° scudetto dell’Inter. Una festa che lo ha impressionato, come raccontato nell’intervista a TF1, e che di fatto ha ...

Diretta/ Inter Lazio risultato live, streaming video: pronta la festa Scudetto! (Serie A, 19 maggio 2024) - Diretta/ Inter Lazio risultato live, streaming video: pronta la festa scudetto! (Serie A, 19 maggio 2024) - Pronta la festa a San Siro con la diretta Inter Lazio di Serie A che sarà l’ultima in casa per i nerazzurri che festeggeranno lo scudetto davanti ai propri tifosi. Alle 18.00 di domenica 19 maggio ...