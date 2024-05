Udinese-Empoli LIVE 0-0

(Di domenica 19 maggio 2024) A due giornate dalla fine del campionato, in basso alla classifica è ancora tutto aperto. La Salernitana è l`unica squadra già retrocessa,...

A due giornate dalla fine del campionato, in basso alla classifica è ancora tutto aperto. La Salernitana è l`unica squadra già retrocessa,...

Sassuolo-Cagliari 0-2: video, gol e highlights - Sassuolo-Cagliari 0-2: video, gol e highlights - Con un gol nella ripresa di Prati, entrato da pochi minuti, e il rigore nel recupero di Lapadula, il Cagliari batte il Sassuolo e festeggia la salvezza aritmetica. Quasi retrocesso il Sassuolo: ...

UDINESE – EMPOLI : LIVE MATCH - UDINESE – EMPOLI : live MATCH - 0' – Alla fine Nicola decide di optare ancora per il 3-5-2 con un inedito tandem d’attacco composto da Cerri e Cancellieri. In mezzo va Grassi a fare il regista con il resto dell’assetto che non cambi ...

Diretta Live di Udinese-Empoli Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Diretta live di udinese-empoli Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Serie A 2023/2024, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita udinese-empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.