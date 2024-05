Inflazione - mazzata sulle famiglie | rincari fino a 4mila euro per nucleo Ecco le città più care

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano, 19 Maggio 2024 – La recentissima fiammata inflazionistica è costata alleitaliane 4.039in più. Se nel 2021, anno che ha preceduto l’avvento della crisi sanitaria, la spesa media annuale delleitaliane ammontava a 21.873, due anni dopo la stessa è salita a 25.913. Soprattutto per lemeno abbienti, l’abitazione e l’alimentare sono le voci di spesa che hanno contribuito maggiormente ad incrementare le uscite complessive. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. La situazione sui territori Siena, Brindisi e Venezia, nell’ultimo anno sono state le province italiane più colpite dal caro vita. In queste tre realtà si è registrato un aumento dell’dell’1,9 per cento. Seguono Benevento con il +1,8 per cento, ...