Espulso per un post pro Palestina - Seif Bensouibat dal Cpr | “Ho paura che qui dentro perderò la vita”

(Di domenica 19 maggio 2024)parla a Fanpage.it dal Cpr di Ponte Galeria, dove si trova in attesa di essere reimpatriato in Algeria. L'insegnante è stato licenziato e denunciato dopo alcunisul suo profilo privato sulla, ora è in attesa di essere. "Hoche quila vita".

Un Presidio è previsto oggi pomeriggio dalle ore 16,30 al pratone dell’università La Sapienza di Roma in occasione dell’arrivo nell’ateneo romano del capo dello Stato Sergio Mattarella per la XI edizione della Giornata del Laureato. Gli studenti ...

Tempi moderni (e violenti). Storia di Greta, idolatrata, odiata, buttata via - Tempi moderni (e violenti). Storia di Greta, idolatrata, odiata, buttata via - Un incredibile kolossal di cronaca contemporanea: una ragazzina trasformata in icona, santificata, sfregiata, infine dimenticata quando non serviva più ...

Bernini contestata a Pisa da un gruppo di giovani pro-Palestina: “Ci hanno impedito di parlare all’evento di Forza Italia” - Bernini contestata a Pisa da un gruppo di giovani pro-palestina: “Ci hanno impedito di parlare all’evento di Forza Italia” - La ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, oggi a Pisa per un’iniziativa elettorale in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, è stata contestata da alcune decine di giova ...

Seif Bensouibat, una vergogna italiana nella caccia alle streghe degli amici di Hamas - Seif Bensouibat, una vergogna italiana nella caccia alle streghe degli amici di Hamas - L'algerino Seif Bensouibat, da 11 anni in Italia, e la persecuzione per un messaggio pro palestina in una chat privata.