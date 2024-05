Scuola - l’ultima idiozia | Bermuda contro il clima

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 19 maggio 2024) Può suscitare reazioni contrastanti e magari mescolate, contraddittorie la decisione, stupida, insopportabile, di unaromana che autorizza – quindi impone – l’abbigliamento balneare in nome del riscaldamento globale. Può indurre a fastidio, insofferenza, “avete veramente rotto il cazzo”, così come a quel divertimento che sale dal compatimento: anche questa? Anche questa. Più la realtà sconfessa le cazzate fanatiche, ideologiche, e più i fanatici, secondo ideologia, ci si aggrappano: “ce ne vuole di più”. Sono trovate in definitiva per finire sui giornali o sui social, come quel disgraziato filmato da compagni mentecatti mentre, in nome del vittimismo transgender, si esprime come un personaggio di Abatantuono o quello dei fumetti Cattivik: “tutelar i bambin, esser sé stess, siam tutt e tutt” (commento di uno sotto: “avete veramente rotto il cazzo”). Lo hanno ...