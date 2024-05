(Di domenica 19 maggio 2024) Siper lala prima delle due tappe delle Olympic Qualifier Series, manifestazione che assegnerà 7 pass per genere per i Giochi di: a, in Cina, la fase finale vede classificarsi, in casa Italia, all’ottavo posto B-ed al 13° B-Alessandrina. Era uscita di scena ieri B-Spider, al secolo Chiara Ceseri, 17ma. Giunte tra le 16 qualificate dopo i turni preliminari, le azzurreed Alessandrina vengono entrambe inserite nel Gruppo B della fase preliminare: il girone viene vinto dalla nipponica Ayumi, mentresi classifica seconda e centra l’accesso ai quarti, invece Alessandrina, al secolo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 UUH, sbaglia un comodo rovescio in palleggio Gauff. 30-40 Vola via il lob di Routliffe . 15-40 Gran rovescio diagonale di Gauff, prova ad uscire sul lungolinea Jasmine ma sbaglia. 15-30 Doppio fallo ...

Break dance, OQS Shanghai 2024: la B-Girl azzurra Anti chiude ottava ed è in piena corsa per Parigi 2024 - break dance, OQS Shanghai 2024: la B-Girl azzurra Anti chiude ottava ed è in piena corsa per Parigi 2024 - Si chiude per la break dance la prima delle due tappe delle Olympic Qualifier Series, manifestazione che assegnerà 7 pass per genere per i Giochi di ...

Errani-Paolini avanti 3-2 nella finale di doppio femminile. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - Errani-Paolini avanti 3-2 nella finale di doppio femminile. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - Errani-Paolini al cambio campo sul 2-1. Le azzurre hanno tenuto il servizio dopo il break e poi hanno perso il primo game della partita. Ma restano avanti di un break. Comincia la finale di doppio ...

Le Podiogirls cedono il passo al tie-break contro l’Altino - Le Podiogirls cedono il passo al tie-break contro l’Altino - Dopo i primi due set dominati, le ragazze del presidente Abete hanno subito la rimonta delle abruzzesi nella prima gara dei playoff promozione ...