Città 30 - solo in pochi si adeguano

(Di domenica 19 maggio 2024) Bologna, 19 maggio 2024 – Mi chiedo se i limiti di velocità resi più stringenti a Bologna esistonoper le auto o sono validi anche per le moto e gli scooter? Me lo chiedo io come se lo chiedono moltissimi cittadini che ogni giorno hanno sotto gli occhi un altro spettacolo. Non è bello vedere sfrecciare questi mezzi mentre le automobili e gli altri mezzi rispettano i limiti. Moto e scooter che si comportano in questo modo sono e comunque sono un incentivo ad aumentare la velocità. Paolo Baruzzi Risponde Beppe Boni I bolognesi si sono quasi dimenticati che inesiste il limite dei 30 all'ora. Non hanno la memoria corta, semplicemente inssimi rispettano la norma perché è difficile rispettarla, i controlli sono rari e la Polizia municipale stretta pur stretta tra indicazioni amministrative e realtà utilizza ...

