Un posto al sole - trame dal 20 al 24 maggio 2024 | Guido tradisce Mariella?

(Di domenica 19 maggio 2024) Unalassicurerà al suo pubblico una nuova settimana di programmazione ricca di novità e colpi di scena, come rivelano ledal 20 al 24. Innanzitutto, Roberto e Raffaele avranno un violento scontro e il portiere di Palazzo Palladini aggredirà l'imprenditore, il quale perderà l'equilibrio e cadrà a terra facendosi male al polso. Renato, presente al litigio, soccorrerà subito Ferri e proverà a calmarlo, ma lui sarà furioso e minaccerà di farla pagare cara a Giordano. Poco dopo, Raffaele, certo che Roberto gli dichiarerà guerra, andrà a chiedergli scusa, ma Ferri non vorrà sentire ragioni. Successivamente, il duro litigio fra Ferri e Giordano avrà delle conseguenze inattese e per aiutare Raffaele, Diego e Renato gli daranno dei consigli diametralmente opposti. Nel frattempo, ...