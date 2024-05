LIVE – F1 - GP Emilia Romagna | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola è palcoscenico delladel Gran Premio dell’, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A scattare dalla pole position sarà Max Verstappen, che ieri ha conquistato il settimo ruotino di fila dall’inizio della stagione, eguagliando Alain Prost. Dalla seconda casella parte poi Lando Norris, vincitore dell’ultimo Gran Premio a Miami, mentre la Ferrari di Charles Leclerc apre la seconda fila, affiancata da quella del compagno di squadra Carlos Sainz. Quinto posto infine per Oscar Piastri, penalizzato di tre posizioni dopo l’impeding su Kevin Magnussen in Q1. Il via del Gran Premio è previsto per le ore 15:00 e Sportface.it è pronto a tenervi aggiornati minuto per minuto tramite latestuale. COME VEDERE LAIN TV 15:03 – SI ...