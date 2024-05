Banca d’Italia assume a tempo indeterminato | come candidarsi al concorso

Cosa fare se la banca non risponde al reclamo - L'organo decidente è composto da 5 membri, dei quali tre (compreso il presidente) sono designati dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari e uno dalle associazioni che ...

La fine di un'era in Italia e in tutta Europa. Addio a queste carte, "non soddisfano più i requisiti" - ... in Italia come nel resto d' Europa . Se non ha notato questo simbolo sulla tua carta di debito quando è stata emessa per la prima volta dalla tua banca, sei in buona compagnia. Si tratta del logo di ...