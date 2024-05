Scherma - Martina Faveretto vince il Grand Prix di Shanghai! L’azzurra domina in Cina e manda un messaggio in chiave olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) FavolosaFavaretto!l’ultimostagionale sulle pedane di, portando a casa una vittoria preziosissima che le può dare la giusta spinta per gli appuntamenti estivi di un’annata che culminerà con l’appuntamento a Cinque Cerchi in quel di Parigi. Per la n.2 del ranking, dopo tre successi in Coppa del Mondo, arriva anche la prima perla nel circuito che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. Battuta in finale la polacca Julia Walczyk-Klimaszyk con un netto 15-9. Su otto appuntamenti disputati a livello internazionale, Favaretto è salita sul podio in quattro occasioni con due primi posti, due secondi e due terzi. Una stagione altamente positiva per le ventiduenne azzurra, che oggi non ha quasi mai sofferto e si è sbarazzata ...