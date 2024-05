Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà in onda con la nuova puntata il 19 maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso della nuova puntata dell’edizione ...

Le anticipazioni di Domenica In: chi vedremo ospite nel programma di Mara Venier Domenica 19 maggio , dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 36^ puntata di ‘ Domenica In’ ...

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi , 19 maggio 2024 Torna oggi , 19 maggio 2024 , Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier . Come da tradizione, si parlerà di attualità e ...

Domenica In, gli ospiti di oggi (19 maggio): dall'omaggio a Raffaella Carrà a Anthony Delon - Domenica In, gli ospiti di oggi (19 maggio): dall'omaggio a Raffaella Carrà a Anthony Delon - La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 dalle 14.10 con mara venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti ...

Mara Venier apre Domenica In con l’omaggio a Franco Di Mare: “Ti voglio ricordare così” - mara venier apre Domenica In con l’omaggio a Franco Di Mare: “Ti voglio ricordare così” - Franco Di Mare si è spento venerdì 17 maggio 2024. mara venier, amica e collega del giornalista Rai, ha aperto la puntata di Domenica In del 19 maggio con un omaggio, gli occhi lucidi, e un discorso ...

Raffaella Carrà come è morta Dalla malattia tenuta nascosta (la stessa della madre) alle disposizioni del suo funerale - Raffaella Carrà come è morta Dalla malattia tenuta nascosta (la stessa della madre) alle disposizioni del suo funerale - Oggi a Domenica In verrà dedicato uno spazio al ricordo di Raffaella Carrà scomparsa il 5 luglio del 2021. Per la puntata di oggi, 19 maggio, mara venier ha chiamato in studio ...