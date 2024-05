Wta Rabat 2024 - Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello superano le qualificazioni

Wta Rabat - Draw: Presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti - Wta rabat - Draw: Presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti - Ancora in corsa per un posto in main draw anche nuria Brancaccio in campo nella giornata di oggi contro Victoria Rodriguez. La testa di serie numero 2 del torneo è Anna Blinkova. Ecco il tabellone ...

Tabellone WTA Rabat 2024: possibile Trevisan-Bronzetti (che vinse nel 2023) al 2° turno. Azzurre con chance - Tabellone WTA rabat 2024: possibile Trevisan-Bronzetti (che vinse nel 2023) al 2° turno. Azzurre con chance - Il tabellone del WTA 250 di rabat è l'unico della settimana che vede in scena giocatrici italiane. Una scelta che, dunque, fa sì che l'altro evento della ...

WTA Rabat, almeno 4 azzurre al via: il tabellone - WTA rabat, almeno 4 azzurre al via: il tabellone - Saranno almeno quattro le italiane in tabellone nella 22ma edizione del Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, il WTA 250 di rabat sulla terra battuta ... per un posto in main ...