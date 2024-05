L’ultima serata di Dj Franchino - il video della sua ultima apparizione in pubblico

Addio a Franchino: l'iconico dj aveva 71 anni - Addio a franchino: l'iconico dj aveva 71 anni - 19 mag 2024 - Francesco Principato, il suo vero nome, era diventato negli anni un musicista di culto della scena.

Scomparso famoso Dj: leggendaria voce delle discoteche - Scomparso famoso Dj: leggendaria voce delle discoteche - La storia di Dj franchino, leggendario vocalist delle discoteche, scomparso a 71 anni. La sua voce ha segnato un’epoca. Il mondo della musica elettronica piange la scomparsa di Dj franchino, nome ...

Morto il dj e vocalist Franchino, mondo della musica in lutto - Morto il dj e vocalist franchino, mondo della musica in lutto - Francesco Principato aveva 71 anni ed era conosciuto in tutta Italia e all'estero ...