Selena Gomez e Zoe Saldana nel film più bello finora di Cannes | storia di un narcotrafficante che vuole diventare donna

(Di domenica 19 maggio 2024) A ritmo di canzoni originali, recitate per la maggior parte in spagnolo (e inglese), il tutto ambientato a Città del Messico, tra narcotrafficanti, pallottole, e il desiderio di un boss del cartello messicano di fare però una scelta:. Ecco il primo vero colpo di fulmine del Festival di, Emilia Pérez, dire...

Una stravaganza del Festival Mentre il prestigioso 77° Festival di Cannes si svolge lungo le rive baciate dal sole della Croisette, i cinefili si preparano per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Dal 14 al 25 maggio, il Palais des ...

Emilia Pérez, la recensione: Jacques Audiard sfida i confini del genere - Emilia Pérez, la recensione: Jacques Audiard sfida i confini del genere - Il film: Emilia Pérez, 2024. Regia: Jacques Audiard. Cast: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, selena gomez, Édgar Ramírez. Genere: Musical, Drammatico. Durata: 130 minuti. Dove l’abbiamo visto: al ...

Festival di Cannes day 5. Saint Laurent conquista la Croisette con il film «Emilia Perez». Tra le star più attese, Selena Gomez e Carla Bruni - Festival di Cannes day 5. Saint Laurent conquista la Croisette con il film «Emilia Perez». Tra le star più attese, selena gomez e Carla Bruni - Saint Laurent sbarca al Palais des festivals et des congrès e conquista la Croisette. Dopo il debutto, avvenuto lo scorso anno con la pellicola western Strange way of life firmata da Pedro Almodóvar e ...

Cannes 2024, il red carpet di Emilia Perez: Selena Gomez, Zoe Saldana e tanti ospiti a sorpresa - Cannes 2024, il red carpet di Emilia Perez: selena gomez, Zoe Saldana e tanti ospiti a sorpresa - Sulla Croisette è il momento di Emilia Perez di Jacques Audiard. Sul red carpet hanno sfilato le protagoniste selena gomez e Joe Saldana, accanto al cast del film. Alla première al Palais des ...