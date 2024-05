Il cancro di mia moglie si è sviluppato in gravidanza | mentre il suo corpo dava la vita - lei si preparava a morire | Raiz a Verissimo parla della morte di Daniela Shualy

Raiz , la moglie Daniela Shualy è venuta a mancare lo scorso primo aprile: dalla loro unione arrivava la figlia Lea di sei anni . Oggi il cantante sarà ospite per la prima volta a Verissimo in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si ...

Raiz a Verissimo sulla morte della moglie: “Continuo per mia figlia, il dolore è forte. L’ultima cosa che mi ha detto” - raiz a Verissimo sulla morte della moglie: “Continuo per mia figlia, il dolore è forte. L’ultima cosa che mi ha detto” - Ospite a Verissimo, raiz, ha parlato della moglie Daniela Shualy morta a causa di un tumore al seno poco più di un me fa, durante le festività pasquali. La donna, ammalatasi dopo la nascite della bamb ...

Barbieri & friends, cantaNapoli desnuda - Barbieri & friends, cantaNapoli desnuda - Ciclicamente la riscoperta della canzone classica napoletana procede per filoni: c’è chi la spoglia, chi la contamina, chi cerca il filo rosso tra le radici e le ali, ovvero i ...

Daniela Shualy, chi era la moglie di Raiz: età, figli, lavoro e cause della morte - Daniela Shualy, chi era la moglie di raiz: età, figli, lavoro e cause della morte - Merely days prior, raiz messo in evidenza il suo tenero omaggio alla moglie su Instagram, ricordando l’indissolubile legame d’amore tra loro. Ma chi era esattamente Daniela Shualy Scopriamo di più su ...