Tentano furto in un bar spaccando la vetrina - ma falliscono | rintracciata coppia di ladri

(Di domenica 19 maggio 2024) Non è andato a segno il tentativo didi duedi Aprilia. Hanno approfittato delle tenebre tentando un colpo grosso del sabato sera, ma per due ragazzi di 21 e 24 anni di Aprilia la fortuna non ha sorriso. Dopo aver tentato di derubare un bar nel capoluogo pontino durante la notte scorsa, sabato 18 maggio, due cittadini classe 2000 e 2003 sono ritornati a casa a mani vuote. Tentativo diin un bar di Aprilia: presi i dueI due hanno tentato di irrompere in un bar di Apriliala finestra, ma dopo aver constatato che il loro tentativo diè andato a vuoto, si sono dati alla fuga. I predetti sono stati rintracciati dai militari operanti a poca distanza di un bar, dove poco prima avevano infranto una vetrata nel tentativo di farvi accesso. A incastrarli ...

