Diletta Leotta | Una collega di Sky mi disse ‘sei qui solo per le tette’ - mi ferì a morte Ma ho tirato fuori il leone che c’è in me

(Di domenica 19 maggio 2024), da poco mamma di Aria, conduce un podcast di successo (“Mammante”) ed è volto di Dazn. Ma al settimanale F ha raccontato di quanto lavorava a Sky e dei commenti sessisti ricevuti in quel periodo: “La maggior parte arriva dalle donne. Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così’. Ma il peggiore rimane:quiper le. Me lounaa Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi hoilche è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere”. Secondo, ...

La conduttrice parla in un'intervista del peso che certi commenti hanno avuto su di lei e descrive un quadro di "strana competizione femminile, soprattutto quando siamo in posizioni di solito occupate da uomini".Continua a leggere

Eleonora Incardona, la scollatura è mozzafiato: curve da capogiro e fan in tilt - Eleonora Incardona, la scollatura è mozzafiato: curve da capogiro e fan in tilt - La golfista ed imprenditrice siciliana, ex fidanzata di Mirko Manola (fratellastro di diletta leotta), ha postato sui social diverse foto che hanno conquistato i suoi fan. Eleonora, con un look che ...

Diletta Leotta: “Una collega mi ha molto ferito, terribile cosa mi ha detto” - diletta leotta: “Una collega mi ha molto ferito, terribile cosa mi ha detto” - diletta leotta ha recentemente condiviso in un'intervista con "Effe" le sfide e le difficoltà affrontate nel corso della sua carriera, in particolare riguardo ai commenti sessisti e alle dinamiche com ...

Diletta Leotta: «A vent'anni un collega mi disse : "Sei qui solo per le t....e". Piansi, ma poi reagii laureandomi» - diletta leotta: «A vent'anni un collega mi disse : "Sei qui solo per le t....e". Piansi, ma poi reagii laureandomi» - diletta leotta si racconta in un’intervista al settimanale “F”. La conduttrice e volto di Dazn svela momenti e retroscena mai svelati del suo inizio di carriera a Sky: “Certi commenti mi fanno male, s ...