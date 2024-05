Bologna - i CONVOCATI per la Juve | la SCELTA su Zirkzee e un RECUPERO per Thiago Motta

(Di domenica 19 maggio 2024), allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro la, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro la. Non recuperaoltre a Ferguson. Torna invece Soumaro dopo oltre un anno. Di

Per Bologna-Inter di domani stamattina è emerso un dubbio relativo a un titolarissimo di Thiago Motta , Ferguson . Situazione risolta dai convocati appena pubblicati dal club rossoblù: il centrocampista scozzese è a disposizione. Bologna-Inter – I ...

Convocati Bologna , ecco le scelte di Thiago Motta in vista della sfida contro la Salernitana di domani allo stadio Dall’Ara Ecco i Convocati del Bologna in vista della sfida casalinga contro la Salernitana . La lista di Thiago Motta . Portieri: ...

Sono 23 i calciatori Convocati da Thiago Motta , allenatore del Bologna , per la gara di domani contro il Frosinone, in programma domani alle...

Convocati Bologna, i giocatori a disposizione di Thiago Motta: OUT un attaccante! - convocati Bologna, i giocatori a disposizione di Thiago motta: OUT un attaccante! - Paolo Montero traghetterà la Juve in questo finale di stagione e dovrà decidere chi sarà lo straniero con più presenze ...

POGBA: “Prendi la vita un giorno alla volta e…” - POGBA: “Prendi la vita un giorno alla volta e…” - Paul Pogba, tramite Instagram, ha condiviso un video che lo ritrae in alcuni momenti della sua vita familiare: "Prendi la vita alle condizioni della vita - un giorno alla volta. E ...

Bologna-Juve, i convocati: torna Soumaoro - Bologna-Juve, i convocati: torna Soumaoro - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Bologna senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Tuttobolognaweb per scoprire tutte le news di giornata sui rossoblu in campionato. Il ...