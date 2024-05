Lutto nel mondo delle discoteche | morto il dj e vocalist Franchino

(Di domenica 19 maggio 2024) È' scomparso all'età di 71 anni il famoso dj e. Aveva rivoluzionato ildiventando un personaggio amatissimo. I funerali si svolgeranno in forma privata

Morto il dj e vocalist Franchino, mondo della musica in lutto - Morto il dj e vocalist Franchino, mondo della musica in lutto - Lutto nel mondo della musica e delle discoteche. E' morto oggi a 71 anni Franchino, al secolo Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e all'estero. L'annuncio è stato ...

