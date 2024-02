Inter | Taremi a un passo | visite mediche fissate | tutti i dettagli dell'affare

Fabrizio Romano nella sua diretta di Kick ha parlato del piano di mercato dell’Inter per giugno. Un preciso ruolo per Mehdi Taremi nel club ... (inter-news)

José Boto , ex dirigente del Benfica (e non solo) ed ora direttore sportivo dell’Osijek, ha parlato di Mehdi Taremi, vicino all’ Inter. TAREMI – ... (inter-news)

Mehdi Taremi in estate sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante iraniano si trasferirà a parametro zero dal Porto dopo il primo luglio. CI ... (inter-news)

Sembra davvero tutto fatto per lo sbarco all'Inter di Mehdi Taremi. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, i nerazzurri hanno già prenotato le visite mediche per l'attaccante iraniano, che a giugno la ...CALCIOMERCATO - Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano i nerazzurri hanno già prenotato le visite mediche per lui, dopo aver raggiunto un accordo ve ...Ormai sembrano non esserci più dubbi: Medhi Taremi sarà un nuovo calciatore dell’Inter. I nerazzurri stanno trattando da tempo con l’entourage dell’attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giug ...