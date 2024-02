Paganin | «Inzaghi migliorato in due aspetti Per lui solo complimenti»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Antoniorispetto la scorsa stagione cambia opinione su Simone, dando i giusti meriti al tecnico nerazzurro per il lavoro svolto fin qui sulla panchina dell’Inter. L’ex calciatore ne ha parlato su TMW Radio. CRESCITA – Antoniosi ricrede sue aggiunge: «Ci sono molte similitudini tra l’Inter attuale e l’Inter dei record, ricordo che io giocavo a Udine e la qualità del centrocampo di quella squadra era incredibile e ricorda molto quella attuale. Le rose adesso sono molto più lunghe e la dirigenza è molto più importante. Il fatto di avere due dirigenti di livello assoluto come Marotta e Ausilio permette alla squadra di mettere a disposizione i profili adatti e funzionali al modo di giocare.tantissimo nella gestione e nella ...

