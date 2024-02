Oriana Marzoli pronta per un altro reality | nuova rottura con Daniele

Daniele Dal Moro in live con i fan spiega per quale motivo è (di nuovo) finita la sua storia con Oriana Marzoli.Dopo un’infinità di tira e molla, per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro l’ultimo mese era trascorso in maniera abbastanza tranquilla. I due ex protagonisti della settima ...Nella scorsa edizione accadde un episodio simile: Micol Incorvaia e Oriana Marzoli avevano trovato un modo per eludere i microfoni. Come Infilandosi nell’armadio a muro per parlare senza essere ...