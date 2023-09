Matteo Messina Denaro | peggiorano le sue condizioni di salute | sospesa la cura | per il boss solo terapia del dolore

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono sempre più gravi ledidel. Per l’ex latitante è statalaper il cancro al colon, che lo affligge da diversi anni, e i medici lo sottopongonoalladel. In stato ormai terminale,è ricoverato dall’8 agosto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila: alla luce dell’aggravamento delle suenon è più in agenda, per sanitari e istituzioni che stanno gestendo la complessa vicenda, il tema del suo ritorno nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila dove è stato rinchiuso in regime di 41 bis fino dal giorno dopo l’arresto avvenuto il ...

Denaro potrebbe non tornare più in carcere e rimanere all'ospedale san Salvatore de L'Aquila per proseguire la terapia dopo il peggioramento delle sue condizioni degli ultimi giorni. È ...E annuncia: 'Una attenzione particolare sarà dedicata alla lotta a Cosa nostra' e ha ricordato l'arresto del latitanteDenaro arrestato dai Ros. 'Continueremo senza abbassare mai lo ...commenta Il ritorno in cella diDenaro, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, non è più in agenda. Il boss di Cosa nostra, che è affetto da un tumore al colon al IV stadio, è rimasto al 41 bis fino ...E annuncia: "Una attenzione particolare sarà dedicata alla lotta a Cosa nostra" e ha ricordato l'arresto del latitanteDenaro arrestato dai Ros. "Continueremo senza abbassare mai lo ...

Matteo Messina Denaro è gravissimo: non tornerà più in carcere, sospesa cura per il cancro Fanpage.it

Sono stazionarie ma sempre gravi le condizioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro ricoverato dall’8 agosto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove i medici stanno profondendo ogni sforzo nella ...L'aggravarsi delle condizioni di salute del boss a causa del cancro al colon in stadio avanzato spinge sanitari e istituzioni a tenerlo in ospedale ...La terapia a cui Matteo Messina Denaro era sottoposto non è più attiva. È stata sospesa la cura per il cancro al boss di Castelvetrano affetto, da diversi anni, da un tumore al colon al IV stadio. Per ...