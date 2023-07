(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un "" per ascoltare le voci dei ragazzi con disabilità proprio sul tema'acceso alla cultura, alla comunicazione, allo sport, alle banche e alla gestione del denaro, ...

"Abbiamo affrontato con i ragazzi, che partecipano al programma, il tema dell'accessibilità e loro hanno esternato le situazioni che trovano inaccessibili o estremamente complesse". Lo sottolinea Serena Cecconi, presidente dell'associazione e ...E' l'iniziativa che è stata presentata oggi a Roma al Cnel e aperta dalla vicepresidente Gianna Fracassi, illustrata dalla presidente dell'associazione e curatrice del forum "Noi in", ...Olidata presente al forum D - brain di: focus sulle misure intraprese per favorire l'inclusione nel mondo del lavoro e la crescita professionale per le persone con disabilità Cristiano Rufini , Presidente del Gruppo Olidata ,...

Ability Garden, il 'Manifesto dell'accessibilità' per i giovani Espansione TV

