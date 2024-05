Curcio, il bradisismo è in atto, non si possono prevedere scosse - Curcio, il bradisismo è in atto, non si possono prevedere scosse - "E' un'area vulcanica, il bradisismo è in atto ed è un dato di fatto. Nessuno è in grado di escludere come e quando ci saranno scosse o quanto saranno forti". (ANSA) ...

Bradisismo Campi Flegrei, audizione dell'Ingv - ROMA - Mercoledì 15 maggio la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati svolge l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e ...

Campi Flegrei, studiato metodo innovativo per "vedere" struttura interna della caldera - Con un metodo assolutamente innovativo gli scienziati sono riusciti a "vedere" la struttura interna della caldera ...