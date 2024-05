Donne sull’orlo di una crisi di nervi | il programma di Piero Chiambretti su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 14 maggio 2024) . Anticipazioni, ospiti, quante puntate e streamingdi unadiè il nuovoche segna il ritorno in Rai di. Appuntamento su Rai 3 in prima serata dal 14 maggio 2024. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti Lesono davvero in? “È la domanda da sciogliere: lo scopriremo insieme a scrittrici, giornaliste, autori,, ma anche uomini, giovani e meno giovani, artisti e non ...