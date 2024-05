Mi hanno dato della tossica e della prostituta - la denuncia dell’avvocata che difende Alessia Pifferi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)Pontenani, l’avvocata di, che ieri è stata condannata all’ergastolo in primo grado per aver fatto morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, hato insulti e minacce. Come da lei raccontato, durante la trasmissione “Detto da voi” su Telelombardia, ha ricevuto centinaia di chiamate e offese sui social in cui veniva definita “tossicodipendente” e” per aver garantito la difesa a. “Non mi era mai accaduta una cosa del genere. Ho ricevuto anche centinaia di messaggi sui social di minacce, insulti e intimidazioni.insultato me edandoci delle meretrici, delle prostitute, delle pazze. Io sono stata definita una ‘fattona‘ e una tossicodipendente perché quando metto le ...