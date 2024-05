Gratta e vinci - 12 milioni con 50 euro | vale la pena provare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 14 maggio 2024), impossibile resistere: la Lotteria istantanea assicura premi da urlo, ecco tutto quello che devi sapere. Non siamo ancora neanche al giro di boa di maggio, ma possiamo già dire a gran voce che questo è stato un mese fortunatissimo. Non per tutti, purtroppo, ma per qualcuno di certo. Tre persone, in particolar modo, hanno visto cambiare la propria vita da così a così grazie al gioco. Più precisamente, aie alle lotterie istantanee che, quasi quotidianamente, dispensano un bel po’ di denaro ai quattro angoli del globo, spesso a fronte di spese veramente irrisorie. AnsaFoto – ilveggente.itMa procediamo con ordine e scopriamo, per quanto riguarda l’Italia, quali sorprese ci hanno riservato le lotterie in questione in questi primi giorni di maggio. Sottolineando, perché è doveroso farlo, che ...