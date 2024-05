A2a ha prodotto più energia rinnovabile che fossile in 3 mesi

(Di martedì 14 maggio 2024) Il 2024 è partito con una produzione idroelettrica "molto forte" per A2a che "per la prima volta hapiùda fonti rinnovabili (aumentata dell'83% a 1,3 TWh) che da fonti fossili". Lo ha detto l'amministratore delegato Renato Mazzoncini presentando i conti alla stampa. "Il 2024 sembra essere tornato su livelli normali, con oltre 4,4 TWh annui di idroelettrico - ha aggiunto - dopo un 2022 in cui ne abbiamo prodotti 2,7 TWh, saliti a 3,7 nel 2023". "Questo livello di produzione alta - ha sottolineato - unito al fatto che siamo cresciuti molto nella produzionecon un nuovo impianto eolico in Sicilia, ha fatto sì che per la prima volta nella storia di A2a in un trimestre la produzione daabbia superato quella dada centrali a gas, ...

