Decreto Superbonus - no di Giorgetti a FI sullo stop alla retroattività dello spalma-crediti Ma apre al rinvio della sugar tax al 2025

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo quattro giorni di fibrillazioni sta per arrivare a un punto di caduta la querelle internamaggioranza sullaedilizi e sullatax. Il ministro dell’Economia Giancarlotira dritto sul primo fronte, rispedendo al mittente la richiesta di Forza Italia di far partire l’obbligo di allungamento delle detrazioni a 10 anni dall’entrata in vigore del. In compensoala gennaiodell’imposta sulle bevande zuccherate, invisa all’industria e al vicepremier forzista Antonio Tajani. Un esito sudato, al prezzo di una forzatura in commissione dove FdI ha aumentato da 19 a 20 i componenti...