Napoli - gli aggiornamenti dall’allenamento | Osimhen in dubbi - Mazzocchi pronto per la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilha svolto l’allenamento di oggi in vista dellaha lavorato a parte per un affaticamento, recuperato. Le ultime sui nazionali. Ilprosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la, in programma venerdì sera al Maradona. Nella seduta odierna al Konami Training Center di Castel Volturno, il grande interrogativo riguarda le condizioni di Victor. Il centravante nigeriano, infatti, ha svolto solo terapie a causa di un affaticamento muscolare emerso nella giornata di ieri. Francesco Calzona e lo staff medico restano in attesa di capire seriuscirà a recuperare per la delicata sfida contro i viola. Buone notizie, invece, per quanto riguarda ...