Cerca di strangolare la ex e poi si suicida - ai funerali i parenti di lui insultano la donna | “È colpa tua”

(Di martedì 14 maggio 2024) A Noale, in provincia di Venezia, si sono tenuti idi un uomo che ha provato ala ex compagna e poi si èto. Al termine della messa idi lui hanno dato laallache ha risposto così: "Poiché mi sono salvata, è mia la?".

Tensione e urla ai funerali dell'uomo che si è tolto la vita dopo aver aggredito la ex - Tensione e urla ai funerali dell'uomo che si è tolto la vita dopo aver aggredito la ex - Lunedì alle 15 alla chiesa dei Santi Felice e Fortunato a Noale. Lite fra i famigliari di lui e la donna, accompagnata da colleghi e parenti ...

Aggredita dall'ex che poi si toglie la vita. Lite furiosa al funerale, i parenti di lui la rincorrono: «Ti sei inventata tutto». Lei in lacrime: «Dovevo morire» - Aggredita dall'ex che poi si toglie la vita. Lite furiosa al funerale, i parenti di lui la rincorrono: «Ti sei inventata tutto». Lei in lacrime: «Dovevo morire» - NOALE - Aggredita dall'ex che poi si toglie la vita. Lite furiosa al funerale, i parenti di lui la rincorrono: «Ti sei inventata tutto». Lei in lacrime: «Dovevo morire». Oggi, lunedì 13 maggio, alle ...

Va al funerale dell'ex suicida dopo averla aggredita, lite con i parenti: «L'hai ucciso tu». «È colpa mia perché sono viva» - Va al funerale dell'ex suicida dopo averla aggredita, lite con i parenti: «L'hai ucciso tu». «È colpa mia perché sono viva» - Mestre, tensione tra la donna e la cognata del defunto. Lei:«Mi stringeva il collo, gli ho detto che lo amavo e si è fermato. Chi dice che si è ucciso per paura della querela mente. Non l'avevo denunc ...