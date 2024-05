Fratoianni da Ilaria Salis - in Ue vuole occuparsi dei fragili

(Di martedì 14 maggio 2024) "Entusiasta per una campagna elettorale che in realtà non può fare ma sente molto, determinata, consapevole e proiettata sul futuro. Molto desiderosa non solo di uscire dal carcere ma anche di poter, dopo questa esperienza e con l'opportunità dell'elezione al Parlamento europeo,di diritti umani, dei più". Così è apparsaagli occhi del leader di Sinistra italiana Nicola, che in mattinata ha incontrato in carcere a Budapest la donna detenuta dal febbraio 2023 in attesa di giudizio e candidata con Avs alle Europee. Un incontro di "un'ora, nel parlatorio, con in mezzo un vetro divisorio", spiega all'ANSA, che ha raccontato a"come sta andando la campagna, e dell'entusiasmo, della solidarietà e dell'affetto che ci ...

L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a Ilaria Salis" - L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a Ilaria Salis" - La Direzione del Servizio penitenziario ungherese respinge categoricamente le recenti affermazioni di Roberto Salis, secondo cui a sua figlia Ilaria sarebbe stato negato il diritto di voto alle ...

