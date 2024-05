Catania - prende un’auto a noleggio ma non la restituisce e fa perdere le sue tracce | denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 14 maggio 2024) Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hannoun 54enne per appropriazione indebita divettura presa aper lungo termine. L’uomo, infatti, dopo aver stipulato un contratto con una nota società die aver ritirato il veicolo, aveva fattole proprie, non corrispondendo il canone mensile e non riconsegnando l’auto. I numerosi tentativi della società di, finalizzati a recuperare il veicolo, sono stati vani in quanto l’uomo si era reso irreperibile. Ricevuta la denuncia della società di, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” si sono messi alla ricerca dell’uomo riuscendo in breve tempo a rinvenire l’auto, regolarmente parcheggiata in via Vitaliti ed il suo utilizzatore, ...