Atalanta - a Roma in 21 senza Kolasinac Con Scamacca squalificato Pasalic torna in avanti?

(Di martedì 14 maggio 2024) Zingonia. Ultimo allenamento prima della partenza. L’si è ritrovata nella tarda mattinata di martedì (14 maggio) a Zingonia per svolgere la seduta alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma aallo Stadio Olimpico mercoledì alle 21, per poi decollare alla volta dinel primo pomeriggio. Non ci sono state grandi sorprese in termini di prenel gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Rafael Toloi ha lavorato coi compagni, come fa già da diversi giorni dopo aver smaltito il problema al bicipite femorale accusato contro il Monza, mentre invece non si è ancora visto Sead. Anche il bosniaco ha lo stesso problema nello stesso punto e della stessa entità del capitano (lesione di primo grado): la sfida contro la Juventus per lui arriva troppo presto, anche se ...