Quali App per vedere un film gratis sullo smartphone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di sabato 11 maggio 2024) Per chi è appassionato die di serie TV non è più necessario essere sempre davanti alla TV, visto che è possibile accedere ad ampi cataloghi di contenuti video direttamente dal telefono, utilizzando le app di streaming più famose. Invece di accedere al sito del servizio di streaming scelto in un browser Web conviene quindi utilizzare le app di streaming dedicate, così da poter guardare uno la puntata tanto attesa di una serie TV direttamente dalloo dal tablet. Mentre in un altro articolo abbiamo vistosono i siti perin streaming, in questa guida vedremo le migliori app perda Android e dai dispositivi Apple (iPhone e iPad). LEGGI ANCHE ->App ci ...