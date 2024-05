6 Modi per raffreddare il PC quando fa caldo

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un computer riceve energia continua e inevitabilmente producono calore.ildiventa pesante e le temperature salgono il computer si scalda di più ed ha bisogno di allontanare tale calore, generando spesso un rumore di ventole a velocità molto elevata. Chi possiede PC più vecchi potrebbe quindi sentire le ventole girare veloci, generando un rumore anche fastidioso.Un calore molto elevato potrebbe anche rovinare pezzi del computer (come il processore o la scheda grafica). Per questo motivo conviene sempre tenere a portata di mano i consigli peril PC ed per evitare che pezzi vengano danneggiati. LEGGI ANCHE -> Risolvere Problemi di raffreddamento del Portatile 1) Migliorare il flusso d'aria La cosa più semplice da fare per mantenere il PC fresco è quello di farlo respirare mettendolo in modo che la parte ...