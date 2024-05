Mazzoncini - investimenti A2a fino a 2,7 miliardi nel 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) "Ilsarà un anno diche per A2a rimarrà nella storia". Lo afferma l'amministratore delegato Renatosottolinando che "non stiamo rallentando di un solo metro rispetto al Piano al 2035". "Agli 1,4previsti - spiega - si sommeranno quelli per l'acquisizione da E-distribuzione, per cui sostanzialmente investiremo tra i 2,6 e i 2,7di euro". "Questo - conclude - dà l'idea della dimensione che ha raggiunto A2a oggi. E facciamo tutto mantenendo una posizione di 'investment grade' con le agenzie di rating, Moody's e S&P, che sono estremamente rigorose".

A2A, in trim1 produzione rinnovabile supera quella a gas, dividendi in linea - AD - A2A, in trim1 produzione rinnovabile supera quella a gas, dividendi in linea - AD - MILANO (Reuters) - I risultati del primo trimestre di A2A (BIT: A2) hanno visto una crescita "enorme" rispetto allo stesso periodo del 2023, grazie al balzo della produzione di energia da fonti rinnov ...